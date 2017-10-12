政院拍板修採購法 行賄廠商拒絕往來3年

行政院會今天通過「政府採購法修正草案」，鬆綁公共工程「最有利標」的限制條件，以解決過去為便宜行事而多採取最低標的情況，並新增防賄條款，違法行賄廠商將被列入公報，公共工程招標將拒絕往來3年，圖為行政院長賴清德。（資料照）

2017-10-12 13:45

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院院會今天通過「政府採購法修正草案」，鬆綁公共工程「最有利標」的限制條件，以解決過去為便宜行事而多採取最低標的情況，並新增防賄條款，違法行賄廠商將被列入公報，公共工程招標將拒絕往來3年。

「政府採購法修正草案」列為立法院本會期優先法案，行政院長賴清德表示，希望藉由這次修法，使政府採購制度更臻完備，尤其是前瞻基礎建設計畫啟動在即，此時修法放寬最有利標適用條件，除可減少廠商低價搶標衍生工期延宕、品質不佳的風險，也有助於提升政府採購效能，修法有其必要性及正面意義，賴揆並指示工程會積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成這項修法程序。

政院這次修法的重點，包括鬆綁最有利標限制、巨額工程採購案需成立審查小組、廠商違約停權需符合比例原則、工安條件納入招標文件等。

草案明定，為防廠商違法或違約，增訂刊登政府採購公報「情節重大」之要件，使更符合比例原則；並新增「防賄條款」，未來「對採購有關人員行求、期約、或交付不正利益者」的違法行賄廠商會被列入公報中，公共工程招標將拒絕往來3年。

為確保工安，招標文件規定廠商須依職業安全衛生法規履約，採取必要的預防設備及措施，使勞工免於發生職業災害。

另外，為確保公共工程和採購案品質，2億元以上的巨額工程採購案，必須成立審查小組，並提供相關諮詢，減輕基層承辦人員的壓力及負擔。