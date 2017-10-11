中國不提九二共識 陳芳明：因只是國民黨欺騙台灣人的謊言

2017-10-11 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文昨天發表國慶談話，主張兩岸應尋求互動新模式，中國國台辦則老調重提，強調「堅持一個中國原則、反對台獨」，卻完全沒提到「九二共識」。對此，政大台文所教授陳芳明在臉書表示，因為這項虛構的文件，是國民黨欺騙台灣人的謊言，還是聯合共產黨來欺負台灣人。

對於蔡總統的國慶談話，國台辦發言人馬曉光昨下午透過新聞稿表示，「只有堅持一個中國原則、反對台獨」，兩岸關係才能和平穩定發展。但這次國台辦只有強調「堅持一個中國原則」，也是第一次沒有提到「九二共識」。

對此，陳芳明表示，中國首次沒有提到「九二共識」，是因為終於明白「九二共識」對台灣沒有任何吸引力，但更重要的暗示是，他們也可能意識到，國民黨很難再變成執政黨，因為若「他們認為國民黨有班師回朝的一天，一定還會堅持要求民進黨承認九二共識」。

陳芳明指出，現在已經很明白，「九二共識」這項虛構的文件，「只是國民黨欺騙台灣人的謊言，而且是聯合共產黨來欺負台灣人」。另外，對於蔡政府，北京可能需要新的論述，與民進黨建立新的對話，這正好是政黨輪替的最大效應，因為國民黨下台後，國共兩黨任何私下的協議，都不能要求民進黨接受。

陳芳明也認為，中國國家主席習近平在十九大召開、進一步鞏固自己的權力後，才會對蔡政府有正式的回應，因為沒有提出「九二共識」，就是一個重要的徵兆。