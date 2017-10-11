公務員專業加給紛雜 立院籲簡併

2017-10-11 09:34

〔記者曾韋禎／台北報導〕公務人員薪資結構複雜，除本俸、專業加給、主管加給外，就連專業加給還細分到25種之多。立法院預算中心認為，現行的專業加給差異不大、未依工作性質給予，應再進一步予以簡併。

早期公務員的各類專業加給多達55種，在2005年簡併為25種；之後卻以行政院組織再造尚未完成，人員及各機關編制仍未定為由，未再予簡併。

立法院預算中心指出，同一專業領域卻因服務機關不同而領取不同的專業加給。例如主計人員的俸給比照所在機關所定之俸給標準，但有的機關將主計人員列為業務人員，有的卻列為一般公務人員；以致同樣的主計人員，所領取的專業加給卻不同。

此外，專業加給並非依據工作性質，而是考取公職之職系。例如經調查人員特考，取得安全保防職系任用資格者，支領調查人員專業加給；但若是調任純行政工作，仍照領額度較高的調查人員加給。

立法院預算中心建議，應依專業特性及工作性質再簡化各類專業加給。例如中研院研究人員、大專院校、警大、警專及中學教官，都能支領學術研究費；然而，軍訓教官工作內容與學術研究無關，就應回歸原職類專業加給。

又如地戶政人員、經建會及農委會人員之加給，額度差異不大；或是衛生醫療機關、退輔會所屬機構的非醫事人員加給，幾乎一致。預算中心認為都應再予整併。

而人事總處網站僅公布一般行政人員的專業加給表，其他24種專業加給表完全付之闕如。預算中心也質疑，不管是公務員或社會大眾都有知的權利，不能拿公務員會要求援比為由，拒絕公開相關資訊。