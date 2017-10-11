稱柯P花8億宣傳世大運浪費公帑 傅崐萁遭網友嗆爆

傅崐萁接受專訪，質疑台北市長柯文哲宣傳台北世大運，花費7、8億元，才是浪費公帑。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-10-11 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣長傅崐萁先前花80萬元，購買雜誌《周刊王》送給13萬戶縣民自我推銷，因該期雜誌是主打傅崐萁民調的高滿意度，因此遭外界質疑是浪費公帑。傅崐萁昨接受三立《54新觀點》專訪時質疑，台北市長柯文哲在世大運花了7、8億元的宣傳費，才是浪費公帑。但傅崐萁這番說法則遭PTT網友嗆爆。

傅崐萁表示，《周刊王》該期封面標題「傅崐萁第一、柯P倒數第三」，是因為他的政績是全花蓮鄉親8年來共同的榮耀，若柯P每年民調都拿第一，絕對會買超過2、300萬份雜誌。傅崐萁還說，他花70、80萬來買雜誌，哪能跟柯文哲在世大運開幕式煙火、轉播等就花費7、8億的宣傳費相比較，更質疑柯文哲這種做法才是浪費公帑。

傅崐萁這番「柯文哲砸錢宣傳世大運，才是浪費公帑的說法」，讓PTT網友看不下去，一面倒嗆他，「台北花錢是宣傳世大運 買周刊王不知道是宣傳誰吼？」、「世界級體育競賽VS個人狗屁政績，呵呵」、「你日曆海報全部都印自己的照片 是要人家拿來避邪喔XD」、「若是花自己的錢就算了；重點是還花公帑替自己造神。」「這傢伙沒救了」、「講幹話喔」。