馬郝吳都挺她當北市主委 藍營：選不上明年國民黨必垮

北市民政局前局長黃呂錦茹（右）7日宣布參選國民黨台北市黨部主委，前總統馬英九（中）、前台北市長郝龍斌（左）等人都出席站台造勢。（記者張嘉明攝）

2017-10-11 08:21

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市黨部主委15日將改選，由於攸關明年九合一選舉，廝殺激烈。日前候選人之一、台北市民政局前局長黃呂錦茹召開參選記者會，包括前總統馬英九、前北市長郝龍斌等藍營要角都來站台。媒體報導，據悉黨主席吳敦義雖態度中立，但檯面下吳系人馬幾乎全員出動輔選；黨副秘書長、前北市黨部主委杜建德私下更說，黃呂錦茹若無法當選北市主委，「明年國民黨北市選情一定垮！」

《上報》報導，這次黃呂錦茹參選聲勢直逼黨主席規格，不僅記者會地點選在吳敦義卸任副總統辦公室所在的台玻大樓舉辦，團隊架構也是延攬吳敦義競選黨主席時的台北市主委張廣博擔任辦公室主委，吳的「文宣大將」前立委鄭麗文、學者江岷欽，則分別擔任競選執行總幹事、策略長，其中用意不言可喻。

報導提到，黃呂錦茹原本對於參選北市黨部主委舉棋不定，但吳敦義和夫人蔡令怡積極勸進。據悉北市黨部前主委、國民黨副祕書長杜建德，甚至照三餐打給黃呂錦茹勸進，杜還私下跟黃呂說，她若不出來，對不起國民黨，「明年國民黨台北市選情一定會垮！」杜建德還在登記截止日當天一早，親自到黃呂家中等候，終於說服黃呂登記參選。