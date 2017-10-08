對抗謝龍介！全台南除了賴神只有他敢

2017-10-08 18:22

〔記者王捷／台南報導〕國民黨市黨部主委選舉難得在台南舉辦政見座談會，下午場在台南東區德光里活動中心舉行，登記一號的謝龍介第一個發言，他發表了激勵演說，大意是他當選國民黨不一定會變好，不過他若當選一定會帶著國民黨向前進，但是當另一位候選人盧崑福發言，雖然沒有指名道姓，但說道，上電視只是會自己加分，沒有讓國民黨變得更好，國民黨就是互相捧來捧去，捧到最後都沒了。

謝龍介在發言先客套稱盧崑福為「崑福兄」，他說，他上電視時常有人說他臉很臭，但是政見發表會是國民黨辦喜事，當然要笑咪咪，另外，他要強調，他不是上每家電視都擺臭臉，像在中天頻道時對一群人、對立委黃偉哲他也是笑容滿面。

另外，謝龍介也說，國民黨要團結，不能只靠他一個人，如果他當選主委能改變現況，但是至少他能勇敢站出來，帶著國民黨支持者向前衝，因為國民黨選情不好，很多人都不願意站出來，還批評國民黨沒人才，民進黨遇到批評時，就是罵國民黨，這一點值得國民黨學習，要全力站起來抵抗民進黨。

換盧崑福發言時，有別早上般低調，他砲火全開，雖然沒有指名道姓，卻描述曾一起參選議員，第一次兩人都落選，第二是兩人都選上，要互相勉勵，強調與「他」有革命情感，但是上電視只「他」自己有加分，對國民黨完全沒幫助。

另外，盧崑福也說，上次市長選舉國民黨黃秀霜輸得很難看，但是市黨部主委也沒有下台負責，國民黨基層的聲音無法傳達到中央，他的意見也無法直達天聽，他想傳達基層的意見，曾出來選中常委沒選上，但是至少他站出來了。

聽到對手砲轟，謝龍介臉色稍沉，主持座談的現任黨部主委也建議，希望不要互相攻擊，不過部分參加政見發表的支持者在會後討論，很久沒看到國民黨這麼有衝勁，覺得這場政見會辦得很成功。