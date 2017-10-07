陳水扁親筆回覆曝光 確定不出席國慶大典

陳致中在臉書上貼出陳水扁筆跡，寫道「因健康因素未克參加，謹祝台灣國運昌隆！總統政躬康泰！」。（翻攝自臉書）

2017-10-07 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕陳前總統確定不出席今年國慶大典，陳致中貼出陳水扁親筆回覆，強調是健康因素，沒有其他原因。

陳致中在臉書上貼出國慶大典邀請，上頭陳水扁親筆回覆寫道「因健康因素未克參加，謹祝台灣國運昌隆！總統政躬康泰！」

去年陳水扁有意出席國慶大典，但台中監獄以照顧環境不佳、不利健康調養等因素，未同意其申請。