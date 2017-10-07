議員要五月天免費唱、嫌市府收太少 鄉民一面倒狂酸！

五月天年底將在桃園國際棒球場開唱。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-10-07 12:59

〔即時新聞／綜合報導〕樂團五月天年底和明年初將在桃園棒球場舉辦演唱會，卻有議員質疑桃園市府收受的租金僅二房東Lamigo的1％「收太少」，還要求市府應該為市民爭取福利，免費提供一場；對此，鄉民則是一面倒酸爆！

五月天將在桃園連唱。（圖擷取自相信音樂臉書）

桃園市議員魯明哲、舒翠玲昨天針對五月天來桃園開唱一事質詢，舒翠玲表示，據OT合約裡的「桃園縣國際棒球場主棒球場地租用申請辦法」，粗估Lamigo至少可進帳6000萬元，但市府卻因OT合約明定場租都由Lamigo收取，市府僅能依合約收取1％權利金，等於只能拿到60萬，根本不合理；桃園市體育局長夏金興則回應，將與Lamigo啟動協商機制。

此外，魯明哲、舒翠玲也要求市府為市民爭取福利，盼協調廠商提供一場免費的表演給市民觀賞。對於議員質疑權利金的問題，鄉民則是開噓，有人認為「桃園市政府合約怎麼簽就怎麼做啊 很貪」、「維護費議員要幫忙出嗎」、「問吳志揚當初怎麼簽的啊」、「場地維護，行銷是誰出資？Lamigo成功行銷桃園」、「合約都簽了有問題當然是下次續約再談 不然合約簽假的喔..」、「當初沒人要現變金雞母，房東合約還沒跑完就要坐地起價？！」「連合約精神都不懂的議員」。另外，議員喊話要免費加唱給桃園市民，鄉民也不以為然說，「施壓吃霸王餐吧！還協調勒！」「要免費，你們大議員是不會自掏腰包嗎」「議員先免費一個會期上班再來說嘴好嗎？」「以為自己是誰 要求免費 厚顏無恥」「完全威權時代思維 逼人家免費」、「我建議市府協調讓市民每個人一棟免費房子 大嘎工後母後」。