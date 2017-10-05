中國台商秋節聯誼晚宴 花媽：歡迎投資高雄

2017-10-05 20:38

〔記者葛祐豪／高雄報導〕中國台商秋節聯誼晚宴今晚在高雄君鴻酒店舉行，席開40餘桌，高雄市長陳菊說，正在全力發展亞洲新灣區，呼籲台商對台灣有信心，也歡迎投資高雄。

中國台商秋節聯誼晚宴由行政院陸委會、海基會主辦，陳菊以地主身分致詞。她說，台商們今天搭乘了輕軌，參觀亞洲新灣區，相信已看到高雄近年來的改變，尤其是亞洲灣區展現新風貌，面積廣達300多公頃，是高雄全力發展的地區。

陳菊歡迎台商投資高雄，強調現在是很好的機會，高雄產業正在轉型，也具備完善的交通條件，市政府已成立單一窗口，歡迎台商來高雄投資。

陳菊說，兩岸應有更多的對話與交流，累積更多的善意，台商就是最好的橋樑。

副總統陳建仁隨後上台，他感謝台商長年對台灣經濟與兩岸發展的貢獻，讚揚台商是兩岸經濟的重要推手。

陳建仁歡迎台商投資台灣、改變台灣，強調蔡英文總統正打造友善、永續的投資環境，針對缺水、缺電等5缺問題，新上任的行政院長賴清德承諾加以解決。政府也正推動4年4200億元的前瞻計畫，這是台灣基礎建設的大投資。

陳建仁說，政府也在尋找新商機，推出5加2的創新產業計畫，另外也致力建構彈性、公平的勞動制度等。

現場還來了一位神秘嘉賓，是前行政院長張俊雄，他簡短致詞，稱讚台商「敖（台語）、勇、讚」。