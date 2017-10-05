陸委會證實 盧麗安已入籍中國

2017-10-05 15:27

〔記者林良昇／高雄報導〕在台灣出生的中國上海復旦大學外國語文學院副院長盧麗安，當選中共十九大黨代表，陸委會要查盧是否違反兩岸人民關係條例。陸委會主委張小月今表示，盧幾次進出台灣都以中國大陸身分來往，台灣身分和中國大陸身分只能選擇一種，法規都有規定，會做後續處理。

張小月今出席海基會主辦的台商秋節聯誼活動，對於盧麗安擔任中共十九大黨代表，張小月受訪時表示，盧是在台灣出生，在英國讀完書後到中國大陸工作，她幾次進出台灣都是用中國大陸身分來往，已拿到中國大陸身分，我方尊重她對其身分的選擇。

張小月證實，盧麗安已入籍中華人民共和國國籍，相關細節移民署還在釐清當中，會做後續處理，台灣身分和中國大陸身分一定只能選擇一種，「應該是滿容易處理的」。

媒體詢問，中國北京、上海、廣州台商都未出席本次台商秋節聯誼活動，張小月表示，這次來參加的台商有220多位，參加非常踴躍，政府的存在就是要為台商提供服務，了解台商在中國大陸經營有什麼問題，政府有什麼可以協助解決，政府也歡迎台商到台灣投資。

對於海基會董事長田弘茂稍早提及，海基會仍有與對岸用電話聯絡，張小月說，陸委會與國台辦沒有聯絡，雙方官方的溝通聯絡管道中斷，呼籲中國大陸一定要有建設性的溝通跟對話，才可以避免誤解、誤會、誤判，希望雙方能夠相向而行。

張小月也強調，中國大陸今天的經濟發展，台商扮演非常關鍵的角色，期盼中國大陸能經濟歸經濟、政治歸政治，不要讓台商左右為難，兩岸關係可以追求互利雙贏，而不是零和的關係。