陸委會證實 盧麗安已入籍中國

2017-10-05 15:27

〔記者林良昇／高雄報導〕在台灣出生的中國上海復旦大學外國語文學院副院長盧麗安，當選中共十九大黨代表，陸委會要查盧是否違反兩岸人民關係條例。陸委會主委張小月今表示，盧幾次進出台灣都以中國大陸身分來往，台灣身分和中國大陸身分只能選擇一種，法規都有規定，會做後續處理。

張小月今出席海基會主辦的台商秋節聯誼活動，對於盧麗安擔任中共十九大黨代表，張小月受訪時表示，盧是在台灣出生，在英國讀完書後到中國大陸工作，她幾次進出台灣都是用中國大陸身分來往，已拿到中國大陸身分，我方尊重她對其身分的選擇。

張小月證實，盧麗安已入籍中華人民共和國國籍，相關細節移民署還在釐清當中，會做後續處理，台灣身分和中國大陸身分一定只能選擇一種，「應該是滿容易處理的」。

媒體詢問，中國北京、上海、廣州台商都未出席本次台商秋節聯誼活動，張小月表示，這次來參加的台商有220多位，參加非常踴躍，政府的存在就是要為台商提供服務，了解台商在中國大陸經營有什麼問題，政府有什麼可以協助解決，政府也歡迎台商到台灣投資。

對於海基會董事長田弘茂稍早提及，海基會仍有與對岸用電話聯絡，張小月說，陸委會與國台辦沒有聯絡，雙方官方的溝通聯絡管道中斷，呼籲中國大陸一定要有建設性的溝通跟對話，才可以避免誤解、誤會、誤判，希望雙方能夠相向而行。

張小月也強調，中國大陸今天的經濟發展，台商扮演非常關鍵的角色，期盼中國大陸能經濟歸經濟、政治歸政治，不要讓台商左右為難，兩岸關係可以追求互利雙贏，而不是零和的關係。

  • 陸委會主委張小月證實，擔任中共十九大黨代表的復旦大學外國語文學院副院長盧麗安已入籍中國。（記者林良昇攝）

    陸委會主委張小月證實，擔任中共十九大黨代表的復旦大學外國語文學院副院長盧麗安已入籍中國。（記者林良昇攝）

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