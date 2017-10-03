藍委質疑「中華民國被掏空」 賴清德：ROC與時俱進

2017-10-03 18:14

〔記者呂伊萱／台北報導〕國民黨立委賴士葆今天在立法院質疑民進黨政府「掏空中華民國」，行政院長賴清德對此回應說，台灣社會與時俱進，當社會往前走時，「千萬不要認定是在掏空中華民國」，而是「中華民國也與時俱進」。賴士葆認為民進黨實質推動台獨會引中國武力犯台，賴清德則強調，現在沒有政黨或政府要推動台獨公投，不管是經濟或國防發展，都是要壯大台灣，捍衛國家主權與人民民主自由的生活方式。

立法院今天繼續進行總質詢。賴士葆激動質疑民進黨正在「掏空中華民國」，讓他心情很不好。賴清德對此回應說，中華民國「根基穩固、屹立不搖」，沒有被掏空的問題。

賴清德也重申，台灣是主權獨立的國家，名字是中華民國，不需要再宣布獨立。賴清德也說，我們支持獨立的人，尊重支持統一的人，反之亦然，未來前途則交由兩千三百萬人決定。賴清德強調，他現在擔任行政院長，最大責任是推動經濟發展 、建立社會安全網，讓台灣人民在選擇時「能夠選擇台灣」。

賴士葆繼續批評賴清德的論述與總統不同，直指「台灣是主權獨立國家，名字叫中華民國」這句話不等於「中華民國是主權獨立國家」，蔡英文之所以論述後者，就是因為「民進黨需要中華民國這四個字騙老共」。賴士葆也批評民進黨推動修憲，「一定會動國歌國號」，都可能讓台灣陷入危險。

賴清德對此則說，捍衛人民責無旁貸，憲法是人民權利的保證書，憲改才剛開始進行，「沒有其他黨的支持也不可能成」。而且現在「沒有政黨或政府要推動台獨公投」，不論是行政院推動經濟發展，或是國防部整軍經武，都是要壯大台灣，捍衛國家主權與人民民主自由的生活方式，避免中國武力犯台時，「我們才有抵抗力」。

對於賴士葆不斷強調「中華民國被掏空」，賴清德也嚴肅回應說，台灣社會與時俱進，當社會往前走時，「千萬不要認定是在掏空中華民國」，而是「中華民國也與時俱進、也往前走」。