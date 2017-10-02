被控施壓台大 高金素梅：若要施壓 何不打給部長？

立委高金素梅2日在立法院教委會表示自己並未施壓台大出借「中國好歌聲」場地。（記者張嘉明攝）

2017-10-02 11:23

〔記者林曉雲／台北報導〕被指「關切」台大出借場地給中國選秀節目，立委高金素梅今天到立法院教育委員會質詢，她表示，如果要施壓是要打給部長？還是由助理打給國會聯絡人？

立委高金素梅表示，她原本不想要到教委會質詢，但因立委吳思瑤質詢與她有關，她有必要到教委會說明，她本人從未打電話給教育部和台大，她的助理打過兩通電話給國會聯絡人，辦公室和她從未打電話給台大校長室，台大回覆過一通電話，說她施壓台大感到非常沈重。她還詢問主席立委陳學聖，要施壓會打給國會聯絡人？還是會打給部長？

高金素梅表示，說一個無黨籍立委給台大施壓，因為她的助理打電話，她要跟陳姓國會聯絡人說委屈你了，跟教育部長說委屈你了，如果要施壓，為何不直接打給部長？台大從來都說有自主權，講一通電話就說是施壓？

高金素梅也出具台大申請書表示，8月8日台大校總區場地借用申請書，台大在8月9日已經蓋章同意出借，還從場地費用由39萬元提高到65萬多元，台大老早就出借場地，絕對不會因為是她的助理打去就改變，台大不要把責任推給別人，她在臉書上已經講的很清楚，她拿到24日活動的票已發送出去，台大如要停止租借，她就要打給族人不要北上，指控因為她施壓，台大就改變所有方向，太沈重了。

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