談陳菊角色定位 蔡英文：對民進黨有不可言喻的重要性

總統蔡英文指出，內閣改組過程中，高雄市長陳菊都有參與，而陳菊對民進黨有不可言喻的重要性。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-10-02 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕蔡政府宣布內閣改組後，民調上升不少，閣揆賴清德的表現也備受各界關注，總統蔡英文昨接受媒體專訪指出，內閣改組過程中，高雄市長陳菊都有參與，因為陳菊對民進黨有不可言喻的重要性，而民進黨此階段非常需要陳菊坐鎮高雄，2018也需要強而有力的政治領導人坐鎮南方。

蔡英文在接受《中央社》專訪時被問到，「是否考慮由陳菊組閣？」蔡英文表示，以陳菊的歷練，做什麼事都能勝任愉快，但高雄這幾年建設非常多，陳菊希望在她任期結束前，能讓這些重大建設順利進入新階段。

蔡英文也提到陳菊目前在民進黨內的角色定位，強調目前民進黨需要一個政治上有分量的人坐鎮在南部，如果基礎能夠穩固，就能讓整個執政團隊得到更強的支撐，所以現階段非常需要陳菊坐鎮高雄，對2018選舉更是如此。

另外，針對內閣改組的時機點，蔡英文解釋，林全在今年6月對她說，自己的階段性任務已差不多完成，開始討論換閣揆時也有徵詢意見，同時和陳菊討論，蔡英文提到，「意見蠻一致的，都覺得賴清德是最好的人選。」而改組時機點是等到8月底，把包括前瞻計畫在內等幾個大案子處理得差不多時，才進行內部改組。