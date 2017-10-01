施壓台大出借田徑場 高金素梅：說施壓太沈重

無黨團結聯盟立委高金素梅。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-10-01 16:07

〔即時新聞／綜合報導〕台大日前出借田徑場給中國節目「中國新歌聲」，引起後續一連串抗議事件，還有學生因此濺血，台大校方則在30日召開「田徑場事件調查小組會議」，根據台大體育室書面調查報告指出，台大原本反悔不想出借場地，卻遭立委高金素梅施壓，透過教育部「表達關切」，承辦人員「因此轉知、坦言受有壓力」，台大最後只好出借場地。對此，高金素梅稍早在臉書發文，認為「說施壓太沈重」。

高金素梅表示，她在8月下旬得知「中國新歌聲」的活動消息，她也索取了一些門票想發給有興趣的年輕人，而在9月12日收到門票後本來要請助理發放，卻在15日被告知先不要發出門票，因為「台大可能會取消場地核准」，因此她請助理聯絡台大，查詢當天活動是否能順利舉辦。

高金素梅指出，24日活動當天下午約3點半，台大校方回覆她的助理表示「場地沒有取消，活動如期舉行」，整個過程就是如此，教育部與台大也說明了，認為「說施壓太沈重」。

高金素梅說，她一向主張兩岸交流，也不認識柯文哲市長，但支持柯文哲堅持雙城論壇、堅持兩岸交流的理性態度，也認為台灣內部不能只停留在淸算鬥爭、喊打喊殺、自我陶醉。