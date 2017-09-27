與白狼對談後疑遭跟監 台大學生張耿維「消失」避風頭

遭統促黨暴打的台大學生張耿維在電視節目電話連線中指出，他疑似遭到統促黨員尾隨跟監。（資料照，記者郭安家攝）

2017-09-27 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕台大歷史系學生張耿維在「中國新歌聲」衝突中，遭統促黨成員持甩棒暴打，是受傷最嚴重的學生，而他今天本來要錄製三立《新台灣加油》節目，卻驚爆他在與白狼對話後，就遭到不明男子疑似跟監，讓他備感害怕，取消了今（27）日所有通告。警政署長、台北市警察局長、台北市長柯文哲目前都已都獲知張耿維疑似遭到有心人事跟監一事。

張耿維在《新台灣加油》電話連線中表示，日前在網路上po文說明事發緣由及相關證據發布，卻遭到惡意留言灌爆恫嚇「白刀子進，紅刀子出」、「下次來找你就是解放軍」。起初他只認為是一般的網友嘴砲，但直到昨天在《54新觀點》與白狼連線對談，被白狼恐嚇「全台黨員3萬人遍布」，讓張耿維瞬間感到十分不對勁，更透露出恐懼，表示「他們在暗我在明，他們對我而言都是未知，3萬人耶，每個人吐一口口水我就淹死」。

之後張耿維提到，結束與白狼連線後，去另外一個錄影棚錄製節目，竟有一名怪異男子盯著他不斷打量，當他走出攝影棚、走小通道離開，一直到在馬路上叫計程車，那名男子都一直跟在他周圍。

張耿維認為是統促黨想掌握他的行蹤，因此退掉了今天全部的通告，他說，深深感受到恐懼，現在出門都會撐傘遮住自己避一下，「且暫時不會去學校，要去安全的地方躲起來」。

張耿維回憶起當天衝突現場，面對白狼次子張瑋聲稱僅是威嚇，沒有想動手，他透過影片畫面，直指當天這群人一直在打電話叫人助陣，而且自己有遭到張瑋與「安樂之友會會長」王啟鑌拳頭伺候。

然而，遭到威脅的不只張耿維一人，學生吳仲民也遭不明車子跟監，李柏璋同樣也收到許多恐嚇留言。在節目現場的國會觀察基金會董事長姚立明則說，網友惡意留言內容都已經涉及恐嚇罪，要學生將證據通通備份用以保護自己；民進黨立委王定與、管碧玲也呼籲執法高層，應該嚴加保護這些學生的安全。