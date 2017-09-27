1例1休影響監委行程？ 高鳳仙、尹祚芊樂見修正

新竹縣政府勞工處處長唐維德（立者）今天就1例1休上路後境內勞、資雙方的反應，向監委高鳳仙、尹祚芊做簡報。（記者黃美珠攝）

2017-09-27 13:33

［記者黃美珠／竹縣報導］1例1休未來在「賴神」主導下如何修正取得勞資雙贏？就連監委高鳳仙、尹祚芊也期待！

監察委員高鳳仙、尹祚芊今天早上巡察新竹縣，聽取縣府勞工處反應境內勞、資雙方對1例1休的看法及相關利弊得失，以及該處處理上，以延續輔導、宣導為主，對重大申訴案件和惡意違規業者才開罰、甚至加重處罰。

高鳳仙聽後開直言，這個政策「真是天才」、「竟然搞到勞方不喜歡、資方也不喜歡，這種制度設計起來真的匪夷所思」！

她說，這個制度剛上路的時候，她曾問監院的司機喜不喜歡因此可以減少上班時間？但司機的回答卻是「我們勞方希望不是多休息、是要多賺錢」。

尹祚芊則說，剛開始她想身為監委、中央單位的公務員，接受民眾陳情去解決別單位的問題，1例1休跟他們會有什麼關係？實際上卻不僅有關，他們還深受影響。

因為他們的駕駛也要遵照規定，如果週六、日有公務，就是單純如國家考試監試，他們要出門都會因駕駛要依照1例1休，加班時間也被規範而出現排班問題，變得非常麻煩。所以她深切能領悟到這個制度帶給勞方和資方的困擾。

尹祚芊還以其出身的護理界為例，以前護理人員工作很辛苦，但可以累積每天的加班時數再轉換為休假日，但是現在卻不行。未來怎麼取得平衡點？值得新的閣揆深思。

高鳳仙說，她很贊同縣府用輔導的方式，暫時不罰。畢竟目前還要修法，「未來會長成什麼樣子」還很難說。除了行政院的意志，還要立法委員們喜歡，同時也要有民意的監督，現在勞工團體已經準備要起來抗爭了，大概還會有一段困擾的時期，在這段期間貿貿然然開罰可能會引起反彈，縣庫收入也增加不多，所以她贊同縣府延長輔導期。

縣長邱鏡淳說，1例1休上路到現在，不要說是中央如監察院的司機排班出現問題，就是地方的檢察署、調查站也因司機排班受限制，以致司法和調查工作無法順暢執行。連檢察長也不諱言頭痛，很多事情無法即時處理，變成只能坐在辦公室內乾著急。

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監察委員高鳳仙今天早上在新竹縣直言批評1例1休制度「真是天才」、「匪夷所思」。（記者黃美珠攝）

監察委員尹祚芊今天早上在新竹縣直言，1例1休未來修法要如何取得勞、資雙方平衡？值得新閣揆深思。（記者黃美珠攝）