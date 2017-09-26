獨家》反課綱抓學生和記者 張奇文獲柯P悄悄升官

2017-09-26 18:32

〔記者蘇芳禾、郭安家／台北報導〕台北市前警察局長邱豐光因世大運維安引發眾怒，台北市長柯文哲不滿愛將被中央拔掉，在交接典禮上缺席抗議。據透露，柯文哲另一名愛將、前台北市警中正一分局長張奇文，之前才因為在反課綱運動下令抓記者和學生惹出軒然大波，今年9月也悄悄升官警政監。對此，台北市政府發言人劉奕霆證實，世大運後，柯市長即簽准張奇文人事令。

前中正一分局長 升警政監

2015年反黑箱課綱學生衝入教育部抗議，時任中正一分局長的張奇文於行動中，強硬下令逮捕記者與學生，多名立委當時就曾批評，民主國家哪有人抓記者？一定會嚴格監督警政安排，若張奇文升遷，就是默認未來警察可以打壓新聞自由。

之前不斷有消息傳出，若不能升遷就必須於屆齡退休的張奇文，已經找好「出路」，將爭取調任台北市警局三線二星的警政監職務。而就在今年9月12日，與台北市長柯文哲友好的張奇文非常低調的升警政監，警界對此議論紛紛。

逮捕記者事件後 降調科長

市府高層則坦言，張奇文、方仰寧都曾擔任台北市警察中正一分局長，處理陳抗事件經驗豐富，其中，方仰寧因太陽花背上46件官司，張奇文也因反課綱逮捕記者事件被降調為科長，兩人形同被冷凍。

高層指出，柯市長曾委託副市長鄧家基關懷挨告的公務員，張奇文雖然並非被關懷者，但有基層員警為張抱不平；市長不管藍綠，也認為員警基於職責行使公權力，太陽花學生都獲不起訴處分，就不要再追殺員警，不要針對個人，應針對制度做改善，因此將張奇文升為警政監，職等也恢復為相當於日前分局長職等。

知情人士則坦言，張奇文日前也曾向柯市長反映自己遭遇，柯P允諾為張協助恢復原本職等。