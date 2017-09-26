政治理念不同而傷人 愛國同心會成員1年4起被判拘

2017-09-26 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕台灣大學出借田徑場給「中國新歌聲」進行活動，引發一連串爭議，更有學生遭毆打受傷。根據高院定讞判決，因為政治理念不同動粗者，104年共有4起案例，4例全是愛國同心會成員被判拘役。

《中央社》報導，依據台灣高等法院定讞判決指出，愛國同心會成員張秀葉被控103年3月中旬在台北101前廣場，因政治理念不同，和法輪功邱姓女學員起爭執，張秀葉對邱女臉部吐口水，並持木質標語揮擊；張秀葉104年間被判拘役60天。

同樣在台北101前廣場，張秀葉103年3月間不滿法輪功成員發送刊物給中國遊客，於是用右手勒住法輪功周姓女成員頸部，導致周女受傷，雖然開庭時張秀葉道歉，但周女不願撤告；張秀葉104年間被判拘役20天。

無獨有偶，愛國同心會成員蕭勤102年間在台北101前廣場，持五星旗走動揮舞，和3人起了爭執，蕭勤被控強制、公然侮辱及傷害等罪，104年間被判拘役50天。

另外，蕭勤103年5月底也一樣在台北101前廣場和法輪功顧姓學員起爭執，過程中蕭勤用右腳踢顧男大腿，導致顧男受傷，蕭勤104年間被判拘役55天。

除此之外，統促黨總裁「白狼」張安樂次子張瑋等人，因涉嫌在香港民運人士黃之鋒等人來台時在桃園機場衝撞警方，因此被依妨害公務等罪嫌提起公訴，案件目前仍在審理當中。