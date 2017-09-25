角逐高雄市長大位 英系陳其邁領先菊系劉世芳逾20％

陳菊力挺劉世芳（左）接棒高雄市長，完成高雄百年大業。（資料照，記者蘇福男攝）

2017-09-25 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨全代會昨（24）日通過2018直轄市長暨縣市長提名特別條例，黨內5強激烈競逐高雄市執政權，據《風傳媒》報導指出，民調顯示英系陳其邁民調達34%，領先菊系劉世芳超過20%，但因黨內初選時間可能落在明年3月，如何持盈民調到屆時，是陳其邁目前最重要的功課。

據《風傳媒》報導，在民進黨內一份9月下旬的民調中顯示，即便陳菊一路努力拉抬劉世芳，劉的支持度目前仍屈居第三，僅11%，第二名為12%的林岱樺，兩人均只能遙遙遠望陳其邁的34%。雖陳菊一路將劉世芳從5位候選人倒數第一拉到現在第三名，但陳領先態勢，已可說是難以翻轉。

雖劉世芳支持度差距陳其邁超過20%，但在全代會前晚劉世芳的造勢活動時，立委許智傑、邱志偉、邱議瑩等人，連新系的屏東縣長潘孟安也現身替劉站台，顯示陳菊仍堅持並力挺劉世芳，對選情並未灰心。地方上也有傳言，陳菊試圖邊緣其他候選人，想要營造陳、劉對決的最終局面。

而該民調也指出，倘若國民黨派出韓國瑜應戰，在這5位候選人中能將勝率差距拉到最大的人，仍非陳其邁莫屬，估計支持度能衝破65%，能把韓壓在15%內。