台大校園濺血事件 警將拘提白狼之子到案

影片中帶頭打人的灰衣男子（圖右），疑為白狼張安樂次子張瑋。（翻攝自youtube）

2017-09-25 11:31

〔記者郭安家／台北報導〕「2017『中國新歌聲』上海．台北音樂節」昨取消，未料，台灣大學辛亥路人行道上，中華統一促進黨胡姓男子持甩棍將台大歷史系同學張耿維打至流血，台北市議員顏聖冠、簡舒培今上午陪學生開記者會；台北市警察局大安分局長楊鴻正說明，已將打人的胡姓男子移送偵訊，中華統一促進黨總裁張安樂之子張瑋也將拘提到案。

網友昨表示，事件發生於台大新體育館外的人行道，張瑋帶著一群小弟毆打台大學生，網友以手機錄影跟拍，又引發張瑋等人不滿、追打，過程都被錄下。

大安分局長楊鴻正表示，昨晚6時55分左右，已將打人的統促黨吳姓犯嫌帶回分局偵辦，晚間11時移送地檢署偵訊；同學質疑犯嫌不只1人，警方已掌握相關錄影畫面，認出另還有2位涉嫌人，包括同學所提到的張瑋，今向檢察官聲請拘票，將於最段時間拘提到案，偵訊移送法辦，警方一定會嚴加針對打人、違法份子，只要到場都說通知到案說明。

對於學生控報案40分鐘後，警方才到場導致學生被打。楊鴻正則解釋，曾詢問台大主秘林達德是否要派警察進入校園協助維安工作，但林明確表示基於校園自治不同意警方入校園，如校內有治安事件，會請校安系統報請警方處理。

楊鴻正指出，昨下午5時2分許即接獲報案電話，共有50通電話報案，大部分說音響擾寧，且報案地點都在校園內，而台大丁姓駐警隊長也說不用支援，直到5時26分才有1通電話地點是在校外，警方才到場，但員警於辛亥路找不到人，接著在台大體育館側門見到救護車，並立即處理；也許警方值班同仁有疏失，會依照規定追究行政責任。

但記者會現場上也有黃姓同學不滿，警方花了半小時在釐清案發地點是校外還校內，根本就是另一起八掌溪事件，也不滿楊鴻正要去扯警方進入校園議題。