改革並解決問題 蔡英文：這就是民進黨存在的目的

民進黨主席、蔡英文總統今天（24日）出席民進黨第17屆第2次全國黨員代表大會。（記者羅沛德攝）

2017-09-24 15:02

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨全代會今日舉行，總統蔡英文致詞時，強調進行改革並解決問題，這就是民進黨存在的目的。雖然改革有時會引起不滿和抗議，但要堅持才能完成使命，至於一些不滿情緒，則必須要用同理心包容。蔡英文並指出為了應對國際與國內情勢變化，民進黨必須要展開新的論述。

蔡英文表示，這些變化總共有4個，第1是世界的變化，有別於創黨期的冷戰結構，如今是多元的局勢取代兩極化的格局，所以必須多方面地思考，例如她上任後提出的新南向政策就是如此。

第2個就是中國的變化，不能僅用情緒式的仇恨或一味地討好去對待中國，必須在堅持台灣主權時，尋找到合適的互動模式。第3為面臨世界經濟發展模式的變化，台灣也必須在產業、經濟和勞工之間找到方法。

第4是台灣社會的變化，畢竟過去是威權時代，現在已經是公民社會，民進黨需要去思考，如何在眾聲喧嘩中，與公民團體和第三勢力維持關係。

蔡英文強調，民進黨必須展開新的論述，以應對國內和世界的改變。畢竟全國人民想看到的不是內部的爭議，而是民進黨如何帶領台灣前進。

蔡英文最後提及2018選舉，她呼籲黨員必須要以團結的態度面對台灣人民，千萬不要造成所有不必要的紛擾，她將會嚴格要求所有人，並且「說到做到」。