戰機彩煙天空作畫 逾萬民眾感動歡呼！

空軍花蓮基地今開放，最令民眾期待的「雷虎特技小組」操演，陸續以花蓮湛藍天空為畫布，分別噴出紅、藍、白3色彩煙。（記者王峻祺攝）

2017-09-23 12:59

［記者王峻祺、游太郎／花蓮報導］空軍花蓮基地今開放，最令民眾期待的「雷虎特技小組」操演，陸續以花蓮湛藍天空為畫布，分別噴出紅、藍、白3色彩煙，其中象徵「愛台灣」的L型美麗弧線一現身，當場讓逾萬民眾大受感動、歡呼連連，還有爸爸將兒子扛上肩搶拍難得美景，見證空軍英勇、高超的軍容！

今年是「八一四勝利」空戰80週年，空軍各型戰機分別推出紀念彩繪機；空軍第401聯隊政戰主任郭志華說，靜態展示裝備總計27項，除有台中清泉崗427聯隊IDF經國號、新竹499聯隊幻象及嘉義455、花蓮401聯隊F-16彩繪戰機外，台南443聯隊IDF經國號彩繪戰機，均首次到花蓮亮相。

今早7時起，空軍花蓮基地陸續湧入人潮，參觀民眾分別搭乘接駁車進入營區，今年為避免周邊道路堵塞，花蓮縣政府及軍方合計出動60輛接駁車，疏運民眾往返花蓮車站、北埔車站、德興體育場及花蓮酒廠等4處。

營區開放活動包括三軍樂儀隊、特戰部隊精湛戰技操演及空軍主力戰機展現飛行性能，其中以「鯊魚機」著稱的S-2T反潛機也將在年底正式除役，並於東部地區進行最後展示。

其中以雷虎小組7架AT-3教練機所組成的「雷虎特技小組」，更以一連串精彩的空中表演炒熱氣氛，並噴出紅、藍、白三色彩煙，在青山及藍天白雲的交織襯托下，讓現場民眾讚嘆不已，紛紛舉起相機留下紀念畫面，還有爸爸揹起兒子仰望天空，一起欣賞空軍的壯盛軍容。

空軍花蓮基地今開放，現場有爸爸將兒子扛上肩搶拍難得美景，見證空軍英勇、高超的軍容！ （記者王峻祺攝）

雷虎小組7架AT-3教練機以一連串精彩的空中表演炒熱氣氛，並噴出紅、藍、白三色彩煙，現場有爸爸揹起兒子仰望天空，一起欣賞空軍英勇無敵的壯盛軍容。 （記者王峻祺攝）

「雷虎特技小組」以紅、藍、白3色彩煙，畫出象徵「愛台灣」的L型美麗弧線，一現身當場讓逾萬民眾大受感動、歡呼連連。（記者王峻祺攝）

以雷虎小組7架AT-3教練機所組成的「雷虎特技小組」，以一連串精彩的空中表演炒熱氣氛，並噴出紅、藍、白三色彩煙，在青山及藍天白雲的交織襯托下，讓現場民眾讚嘆不已。（記者王峻祺攝）

逾萬民眾陸續進入花蓮空軍基地，見證空軍英勇、高超的軍容！ （記者王峻祺攝）