挨批政治變色龍 柯P：要抹黑我很難 所以抹紅

立委鄭寶清昨認為柯文哲由「墨綠變淺紅」，綠營議員許淑華延續說法，認為柯現在就像變色龍，柯文哲說，「要抹黑柯文哲很困難，所以用抹紅的。」（記者鍾泓良攝）

2017-09-19 12:01

〔記者鍾泓良／台北報導〕立委鄭寶清昨認為柯文哲由「墨綠變淺紅」，綠營議員許淑華延續說法，認為柯現在就像變色龍，柯文哲說，「要抹黑柯文哲很困難，所以用抹紅的。」媒體追問柯文哲是否認為被抹紅，柯文哲語塞「實在是，實在是不知道該怎麼講。」而媒體詢問是否還自認墨綠，柯說不曉得，但認為自己還是白色力量。

而柯文哲昨天提到過去曾幫鄭寶清助選桃園市長，但媒體指出，鄭寶清認為柯話只講一半，還把立委柯建銘扯出來。柯文哲解釋，當時誰找他站台都會去，後來桃園市有鄭文燦及鄭寶清競爭，柯建銘就跟自己說不要介入，「難得老柯（柯建銘）三更半夜還一直打電話給我。」

媒體說，曾任2014年北市長選舉柯文哲競選總幹事的姚立明爆料，之前有參加一場聚會，那場聚會總統蔡英文在場，而幕僚說就2018輸也要提自己人，是否認為雙方合作意願越來越小。柯回說，每個政黨要尋求他的最大利益，「民進黨如果可以自己選就自己選。」至於是否要多表達善意，柯說，「我一直都很善意，看到不對，我還是會舉手」，不能明明不對還不講話。

台北市議會昨日開議，柯文哲今天安排到議會報告施政報告，而日前他原有規劃到民進黨團拜會遭拒，媒體詢問是否有趕到危機感。柯文哲說，每天都有困難，「國父也要革命十次，有困難就想辦法把他克服。」至於怎麼克服，柯文哲說會再排時間。