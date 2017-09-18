給公務員的一封信 賴清德：打造擁有美好願景的國家

行政院長賴清德晚間在臉書上貼出〈賴院長給全體公務人員同仁的一封信〉。（資料照，記者邱灝唐攝）
〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德晚間在臉書上貼出〈賴院長給全體公務人員同仁的一封信〉。信中賴清德表示，感謝同仁過去為國家付出的一切，也希望能得到同仁們的支持。賴清德也強調，面對社會的期盼，「我們不僅沒有蜜月期、試用期、也沒有磨合期」。賴清德表示自己會全力以赴，也期盼所有同仁一起攜手努力，共同打拼，為台灣人民「打造一個擁有美好願景的國家，也為我們的下一代許下充滿希望的未來。」
親愛的同仁，大家好！ 9月8日從林全院長手中接下印信那一刻起，清德知道今後要承擔的責任加重了。感謝您們過去為國家所付出的一切，我衷心希望能夠得到大家的支持，一起努力，建設臺灣成為一個安居樂業及安身立命的好所在！ 過去這10天，我們完成了107年度總預算的調整，決定為所有公務員加薪百分之三以提升同仁的工作士氣；我們也面臨第一個颱風來襲的風險，天佑臺灣，平安度過。此外，淸德也拜會了立法院蘇院長及朝野各黨團，瞭解國會議員關切的社會議題，藉此搭起行政立法友善互動的橋樑。當然，我也聽取各部會施政重點的報告，以瞭解推動期程及進度，讓業務推動無縫接軌！ 過去6年8個多月，清德在台南以「清廉勤政·傳承創新」為治理的理念，並以「用人唯才、適才適所」及「充分授權」讓所有政務官、文官同仁都能體認我們是一個團隊，上下一心，以服務市民為榮 ，為地方福祉打拼為職志，誠實面對問題、務實擬訂策略、踏實解決問題。各位同仁都是國家機器中不可或缺的重要夥伴，未來，我希望我們行政院團隊也是秉此理念落實執行，唯一的不同是由地方轉為中央，範圍變大了，服務對象變多了。 蔡英文總統已為台灣的發展擘劃了藍圖也啟動各項改革工程。感謝林院長，也感謝大家的幫助，已經替新政府定錨奠基，落實總統政見，也確定未來的施政方向，我們應該在這個基礎上，持續深化國家的改革和轉型。 清德雖新任，但面對社會殷切期盼，我們不僅沒有蜜月期、試用期、也沒有磨合期，清德會全力以赴，也期盼所有同仁跟我一起攜手努力，共同打拼，為臺灣每一位善良勤奮的人民，打造一個擁有美好願景的國家，也為我們的下一代許下充滿希望的未來。 最後，敬祝各位身體健康，工作順利，家庭美滿幸福。 天佑臺灣 院長 賴清德 2017年9月18日
【賴院長給全體公務人員同仁的一封信】
親愛的同仁，大家好！
9月8日從林全院長手中接下印信那一刻起，清德知道今後要承擔的責任加重了。感謝您們過去為國家所付出的一切，我衷心希望能夠得到大家的支持，一起努力，建設臺灣成為一個安居樂業及安身立命的好所在！
過去這10天，我們完成了107年度總預算的調整，決定為所有公務員加薪百分之三以提升同仁的工作士氣；我們也面臨第一個颱風來襲的風險，天佑臺灣，平安度過。此外，淸德也拜會了立法院蘇院長及朝野各黨團，瞭解國會議員關切的社會議題，藉此搭起行政立法友善互動的橋樑。當然，我也聽取各部會施政重點的報告，以瞭解推動期程及進度，讓業務推動無縫接軌！
過去6年8個多月，清德在台南以「清廉勤政·傳承創新」為治理的理念，並以「用人唯才、適才適所」及「充分授權」讓所有政務官、文官同仁都能體認我們是一個團隊，上下一心，以服務市民為榮 ，為地方福祉打拼為職志，誠實面對問題、務實擬訂策略、踏實解決問題。各位同仁都是國家機器中不可或缺的重要夥伴，未來，我希望我們行政院團隊也是秉此理念落實執行，唯一的不同是由地方轉為中央，範圍變大了，服務對象變多了。
蔡英文總統已為台灣的發展擘劃了藍圖也啟動各項改革工程。感謝林院長，也感謝大家的幫助，已經替新政府定錨奠基，落實總統政見，也確定未來的施政方向，我們應該在這個基礎上，持續深化國家的改革和轉型。
清德雖新任，但面對社會殷切期盼，我們不僅沒有蜜月期、試用期、也沒有磨合期，清德會全力以赴，也期盼所有同仁跟我一起攜手努力，共同打拼，為臺灣每一位善良勤奮的人民，打造一個擁有美好願景的國家，也為我們的下一代許下充滿希望的未來。
最後，敬祝各位身體健康，工作順利，家庭美滿幸福。
天佑臺灣
院長 賴清德
2017年9月18日