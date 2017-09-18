給公務員的一封信 賴清德：打造擁有美好願景的國家

行政院長賴清德晚間在臉書上貼出〈賴院長給全體公務人員同仁的一封信〉。（資料照，記者邱灝唐攝）

2017-09-18 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德晚間在臉書上貼出〈賴院長給全體公務人員同仁的一封信〉。信中賴清德表示，感謝同仁過去為國家付出的一切，也希望能得到同仁們的支持。賴清德也強調，面對社會的期盼，「我們不僅沒有蜜月期、試用期、也沒有磨合期」。賴清德表示自己會全力以赴，也期盼所有同仁一起攜手努力，共同打拼，為台灣人民「打造一個擁有美好願景的國家，也為我們的下一代許下充滿希望的未來。」