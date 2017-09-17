新兵出操猝死獲國賠 律師感佩林佳龍關心軍冤

2017-09-17 13:01

〔記者黃鐘山／台中報導〕5年前出操猝死的新兵周黃恩琦，在時任立委林佳龍協助下，透過律師陳武璋爭取國賠，最後逆轉家屬勝訴。陳武璋今天表示，訴訟期間，林佳龍不斷關心過程及結果，除感謝他的信任，也感佩他長期關懷弱勢、關心軍冤案件的態度。

周黃恩琦是父母經人工受孕的唯一親生兒子，屏東佳冬農校畢業，2012年7月到官田新兵訓練中心受訓，出操時身體不適昏倒，緊急送醫不治；後來在時任立委林佳龍協助下，周黃恩琦的父母對陸軍司令部提出國家賠償，並交由律師陳武璋幫忙打官司。

法官一開始認為周黃恩琦的死因是心臟病，經過這幾年奔波，最後逆轉釐清是因業務過失致死，最近家屬終於贏得官司，獲得國賠600多萬元，加上利息約800萬元。

陳武璋說，林佳龍擔任立委時，相當關心軍中人權問題。除協助受到高度關注的洪仲丘案外，也很在乎全國各地發生的軍冤案。因此，林佳龍得知周黃恩琦的訊息時，立即找他幫忙；軍冤案打官司期間，林佳龍也不停追蹤進度，因此判決出來第一時間，他就向林佳龍說明好消息，希望讓他安心。

「一直把對弱勢的關心放在心裡，相當可貴！」陳武璋說，感佩林佳龍長期對軍冤案件的關心，並感受到他一直關心弱勢的態度，相當難得可貴，也很感動對自己的信任，將案子交給他處理，為家屬爭取公平正義。