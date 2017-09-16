馬爆料「白海豚」吳澄清 他嗆：「白賊義」髮夾彎

國民黨主席吳敦義先前一再否認，曾說過「白海豚會轉彎」這句話，然而前總統馬英九昨上午出席座談活動時，卻意外替他「認證」。（合成照；記者張嘉明、廖振輝攝）

2017-09-16 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席吳敦義先前一再否認，自己曾說過「白海豚會轉彎」，然而前總統馬英九昨上午卻爆料，「副總統說海豚會轉彎，就被罵」，以及「動物會轉彎，難道不對嗎？」吳則澄清，當年某家紙媒「獨家報導錯誤新聞」，以訛傳訛，他只好認了。對此，時代力量立委徐永明嗆，「白海豚再怎麼會轉彎，也比不上『白賊義』的髮夾彎」。

臉書粉專「徐永明」昨分享本報報導並撰文，直指馬英九原本想「護航」吳敦義，未料「哪壺不開提哪壺」，反倒再次掀開吳「最為人知曉的醜事」。

徐永明指出，吳雖一再否認說過「白海豚會轉彎」，「但相關影片早就在網路上流傳已久」，也許全台灣的人都瀏覽過，「唯獨吳敦義沒看過」；徐永明質疑，若政治人物「連自己的言論都不願承認」，又要怎樣獲得人民信賴？

徐永明說，吳「狡辯說謊」非新鮮事，舉凡從「白海豚會轉彎」、「發明無薪假的人應得諾貝爾奬」、「承諾大埔農戶原地保留」、「沒推崇過八田與一」，均可作為印證；徐永明調侃，「吳主席的白賊話實在名不虛傳」。

徐永明提到，即使吳自願成為眾人「茶餘飯後的消遣笑話」，但大家仍得知曉，「這些謊言」建立於人民財產、社會正義、環境保護之上；徐永明呼籲，「必須儘快淘汰這類言而無信、死不認錯的政治人物」，才能加速台灣社會正向發展。