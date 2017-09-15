中媒爆料李凈瑜挽臂逛街？ 蕭逸民：身旁還有國台辦監控

網友爆料指李明哲妻子李凈瑜與民間司改會申訴中心主任蕭逸民，在赴中國出席李明哲審判時攬手逛街，互動狀似親暱，蕭逸民表示此次在中國被全程監控，當時身旁還有許多中方情治人員。（圖擷自微博）

2017-09-15 17:48

〔記者彭琬馨、溫于德／台北報導〕中國網媒「華傳媒」爆料指出，李明哲妻子李凈瑜與民間司改會申訴中心主任蕭逸民，在赴中國出席李明哲審判時攬手逛街，互動狀似親暱。蕭逸民受訪時直言，這是中國的一貫手法，目的是要「打擊李明哲，製造李凈瑜是壞女人的形象」；蕭逸民強調，李凈瑜此次赴中，國台辦全程監控所有人員行蹤，狀況緊迫，講話才會靠得比較近，不然會聽不到。

「華傳媒」今報導一則「網友爆料：李明哲之妻李淨瑜與一男子在岳陽親密逛街」新聞，內容直指有網友在微博爆料，李明哲開庭期間，有民眾拍到李凈瑜與一男子攬手親密逛街的照片，經查證，此男子為陪同李凈瑜赴中的民間司改會申訴中心主任蕭逸民。

蕭逸民：李凈瑜怕被帶走 講話比較靠近

蕭逸民受訪時強調，此次赴中所有人員行程都遭國台辦「全程監控」，從照片可以看出「這是他們情資人員拍的」，目的就是要弄給李明哲看、轉移焦點；蕭逸民並詳細交代李凈瑜此次赴中的行程細節，強調拍照此時自己並非與李凈瑜獨處，身旁還有許多中方情資人員，李凈瑜因為很怕被帶走，所以「講話靠得比較近」。

蕭逸民強調，自己從事法律社會工作多年，謹守跟當事人的專業倫理，一直以來都是依照專業倫理做事，事實並非照片所言。

司改會執行長：蕭自有分際

記者同時致電司改會執行長高榮志求證，其雖承認挽手情況，但選擇相信蕭逸民自有「分際」。高榮志嚴正駁斥兩人關係如文內所說「關係很親密的樣子」，並解釋，蕭身為申訴中心主任，理當接觸當事人，但向來清楚拿扭分際，至於民眾或網友要如何穿鑿附會，司改會不予也不會干涉；而實際上畫面之外尚有全程陪同的中國單位國務院臺灣事務辦公室（簡稱：國台辦）。

高最後說，若依司改會角度解釋照片，「只有看到兩位相互扶持的台灣人」，至於他人如何看端看，不予評論。