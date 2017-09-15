桃議員質疑學校英語村轉型 教育局長：時代任務

2017-09-15 16:43

［記者魏瑾筠／桃園報導］桃市教育局擬將文昌國中、快樂國小設置的國際英語村，轉型為英語資源中心及雙語學校，並取消英語村遊學活動，引發議員質疑。教育局長高安邦今在議會質詢時回應，2008年設置的國際英語村教學，確是成功案例，但因應時代及科技趨勢變遷，將學校轉型是時代任務，加上近年來，參與英語村遊學的小五學生人次，逐年下降，教育局亦遭審計部要求檢討，故有轉型之必要。

桃園市自2008年起，在文昌國中、中壢國小及快樂國小3校，辦理國際英語村教學計畫，除應聘外師入駐學校實行雙語教學，亦在校內設置超市、機場模擬體驗等情境教室，讓學生模擬體驗，並舉辦一日遊學活動，讓他校學生也可至英語村體驗教學，頗受好評。

高安邦表示，以往他校學生可透過至英語村學校遊學與外師互動學習，但天數只有1天，使得學習成效有限，且遊學對象僅針對小五學生，沒有包括其他年級學生，無法擴大學習效益，現可因應科技趨勢，加入AR、VR教學，學生不用至英語村遊學，也能透過科技體驗學習。

高安邦補充，英語村遊學人數從2014年2萬2195人參與，即逐年減少逾千人，2017年更未達兩萬人；且全市總計18名的外籍教師，皆平均分配在3校，2018年起亦將統籌規劃18名外師，分配至其他有外師需求的學校，發揮外師效益，另，中壢國小因校舍老舊，將於2018年進行改建，考量學生安全之虞，亦將影響英語村遊學。

議員黃婉如質疑，欲轉型的文昌國中及快樂國小，前者曾面臨減班、滅校困境，後者因鄰近殯儀館，導致家長寧願將小孩送至較遠國小就讀，也不願就讀該校，但兩校皆因設置英語村而挽回頹勢，快樂國小也從一開始只有16個學生，到畢業之際總共有5個班，皆屬英語村設置之利，若廢除英語村，將導致學校重回先前困境。

議員陳美梅表示，以往家長若得知小孩學區在快樂國小，都是亟欲轉學，現在反而是有家長想讓小孩跨學區就讀該校，若學校轉型，甚至取消英語村遊學活動，也會影響學生教育權。

高安邦回應，學校轉型是因應新教材及運用新科學方法，如加入AR、VR教學，即可讓學生不用至英語村遊學，就能透過科技進行體驗教學，擴大教學效益，也節省人力資源，倘若轉型成功，仍有辦理英語村遊學必要，學校亦可持續辦理。