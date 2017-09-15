體育署奉送協會舊勢力近半席次！？黃國昌批：離譜！

體育署昨公布各協會章程範本，遭「體育改革聯會」痛批是護航舊勢力、打假球。（圖片取自「Fair Game！TAIWAN！體育改革聯會」）

2017-09-15 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕立法院於8月底通過國體法修正案，為改革台灣體壇踏出重要一步。但「體育改格聯會」昨日晚間發出聲明，質疑體育署護航舊勢力、打假球，時代力量立委黃國昌也向教育部喊話，直言「還要這樣縱容體育署胡搞下去嗎？」

國體法修正通過後，各單項協會理事開放民眾加入、再與選手代表、團體會員組成35席理事，其中，個人會員和團體會員的比例皆不得過半，選手代表名額則不得低於20%。

「體育改革聯會」在修法時曾提出質疑，因團體會員的定義即是全國地區性協會，這些協會長年多半由舊勢力把持，但體育署在昨日提出的各個體育協會的「章程範本」中，直接將團體會員比例設定為法規天花板的50%，等同保送協會舊勢力近半席次。

為此，「體育改革聯會」憤而退出「特定團體輔導委員會」表達抗議。黃國昌也在臉書上批評，體育署決定的章程，等於讓團體會員在選舉前便直接取得近半席次，「完全悖逆國體法的修正意旨，真是太離譜了，讓人忍無可忍！」

黃國昌向教育部長潘文忠喊話，說「教育部還要這樣縱容體育署胡搞下去嗎？」請教育部要求體育署懸崖勒馬，勿再以粗暴手段護航，並更正此章程範本，讓改革的新力量能真正走入各個體育協會。