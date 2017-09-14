原打算北上當賴清德鄰居 謝龍介卻PO文「重心擺台南」

日前謝龍介吟詩道別行政院長賴清德。（資料照，記者邱灝唐攝）

2017-09-14 15:49

〔即時新聞／綜合報導〕賴清德8日就任行政院長，先前曾對賴喊出「一生只監督你一人」的台南市議員謝龍介，曾表達要當記者，因為「每天可以看到賴清德」。謝龍介昨天還真的出現在金華官邸外（賴清德接任行政院長後的官邸），他也透露有打算在金華官邸旁租屋；但今天卻在臉書PO文表示，「現階段的龍介仍以台南市民為重，以市民權益為主，與好朋友的兄弟情誼暫且擺在最後」。

謝龍介表示，感謝台北市議員徐弘庭和里長陪著他，在全球前20名最貴房價的城市裡找房子，真不是一件容易的事！而「薪水不高、房子很貴」是他找房的心得，難怪越來越多的年輕人望「房」卻步！謝龍介透露，在這段期間，他收到許多熱心的朋友、網友與來自海外的Mail，給他很多租屋的建議，但房子的事得慢慢找，「不要急，也急不得」。

最後謝龍介還是要把重點擺在賴清德身上，他表示，雖然很關心好朋友，但現階段仍以台南市民為重，以市民權益為主，與好朋友的兄弟情誼暫且擺在最後，「話不在多，入心最暖，情不在熱，貼心最真，龍介的默默祝福，好朋友應該能感受到。」

針對謝龍介的PO文，下方則有網友留言「祝福你們倆甜蜜蜜」、「沒賴清德，其他都優秀，你就不會監督嗎？搞不懂，若賴都沒官職，你就當百姓嗎」、「加油 期待你們的相遇」、「龍兄，做事情剛好就好，超過反作力，承受得了嗎。」、「就想賴著你」。