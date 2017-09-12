李明哲被認罪… 網友：真正顛覆國家政權的人躲在彰化

網友Po出建商魏明仁在彰化二水碧雲禪寺升五星旗的照片，暗諷中國公審李明哲「顛覆國家政權」。（記者顏宏駿翻攝）

2017-09-12 20:16

〔記者顏宏駿／彰化報導〕中共政權以「顛覆國家政權罪」審判李明哲，李明哲在法庭「被認罪」，引發國人憤慨，網友po出一張「真正顛覆國家政權的人在彰化」圖片，只見建商魏明仁在彰化縣二水鄉碧雲禪寺公然升五星旗，唱中國國歌，至今卻安然無事，這就是兩岸政權最大的不同！

建商魏明仁將禪寺變共產黨據點 升五星旗

魏明仁取得原「碧雲禪寺」地上物所有權，把比丘尼趕出門，在此建立「共產黨據點」，他自稱「中華人民共和國台灣省民」，今年元旦廣邀各界認同「中華人民共和國」的「台灣省民」一起來參加新年升旗典禮，會中他高呼口號，習近平萬歲，中國共產黨萬歲，偉大的中國夢。

網友小邱說，魏明仁公然顛覆國家政權，這種人在早年不曉得已經被拖去警總槍弊幾次了，但魏明仁至今安然無事，就是因為他活在「民主的台灣」。反觀台灣人只要去中國揮一次青天白日旗，立即「被失蹤」、「被李明哲」。兩個政權對待人民南轅北轍，要如何「兩岸一家親」？

依刑法100條，意圖破壞國體，竊據國土或以非法之方法變更國憲，顛覆政府。處7年以上有期徒刑；首謀者，處無期徒刑。但彰化檢方表示，刑法100條的成立要件必須有強暴或脅迫的行為，魏明仁在私人的土地上「做動作」，為「思想犯」，台灣是言論自由的國家，所以檢警無法作強制性的作為。