世大運讓民調提升 柯文哲：還很爛

柯文哲到舞蹈教室與眾人攜手跳起原住民舞蹈，面對八旬跳舞仍活力滿載的長輩，頻頻直呼對方「太有活力」。（記者方賓照攝）

2017-09-12 14:59

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲今參訪台北市原住民族耆老服務中心，期間有記者向柯提到，民調顯示8成民眾滿意柯舉辦世大運表現，柯聞後，先是一陣不語，隨後僅說「還很爛」，並笑著輕拍提問記者的肩膀。

台北市長柯文哲12日參訪台北市原住民族耆老服務中心，並與長者一起互動、用餐。（記者方賓照攝）

位於南港的台北市原住民族耆老服務中心（北原會館），今年7月5日甫正式營運，更是北市首座原民耆老服務中心，市長柯文哲今首度前往參訪。

柯文哲與多位原住民共同以唱歌謠方式自我介紹，顯得不知所措，直說「音樂唱完就忘記誰是誰」。（記者周彥妤攝）

柯文哲抵達後，先入座與多位原住民共同以唱歌謠方式自我介紹，柯顯得不知所措，直說「音樂唱完就忘記誰是誰」，隨後前往頂樓參觀原民種植的蔬果，又到舞蹈教室與眾人攜手跳起原住民舞蹈，面對八旬跳舞仍活力滿載的長輩，頻頻直呼對方「太有活力」。

柯文哲到舞蹈教室與眾人攜手跳起原住民舞蹈，面對八旬跳舞仍活力滿載的長輩，頻頻直呼對方「太有活力」。（記者周彥妤攝）

離開舞蹈教室前，有記者趁空檔向柯提到，民調指近8成民眾滿意柯舉辦世大運表現，柯聞後，先是一陣不語，只說「還很爛」，並笑著輕拍提問記者的肩膀。

議員李傅中武：柯P是最照顧原住民的市長

柯隨後也前往參觀長輩親身製作的手工皂，最後與長輩們共進午餐，期間原住民籍市議員李傅中武稱讚柯，世大運主題曲、開幕舞曲都用原住民作品，是「最照顧原住民的市長」。

柯文哲與原民長輩們共進午餐，原住民籍市議員李傅中武稱讚柯是「最照顧原住民的市長」。（記者周彥妤攝）

北市原住民委員會專門委員李菊妹說，耆老服務中心是為讓北市原住民長輩們走出家庭，彼此一起聊天、學習、分享或共餐，達到凝聚情感之效，對身心健康促進也具有實質效益。