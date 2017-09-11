李明哲案登外媒首頁 BBC：台灣舉國注目

BBC網站首頁也報導李明哲案，稱此案引台灣全國關注，台灣與中國關係也越趨緊張。（圖擷取自《BBC》網站首頁）

2017-09-11 15:07

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨前黨工李明哲被中國政府指控「顛覆國家政權罪」而遭逮捕，今（11日）上午開庭進行審理。BBC網站首頁也報導此案，稱此案引台灣全國關注。

今日《英國廣播公司》（BBC）在網站首頁上報導此案，報導稱李明哲是倡導民主與人權的知名非營利組織人士。在3月19日前往澳門再轉往廣東時失蹤，妻子開記者會要中國出面說明李明哲的行蹤。經過10天後中國才在3月29日證實他被捕。今年5月中國指控他「顛覆國家政權」，並攻擊中國社會，鼓勵多黨輪流執政，還在網路建立群組，組織活動煽動他人。

開庭審理時，他表示對指控無異議。李明哲妻李凈瑜在今開庭時也在法庭內旁聽，她曾在行前告訴記者，李明哲恐被迫認罪。

李明哲的同事及朋友曾表示，他確實常在網路上與中國的朋友聊天討論民主與兩岸關係，但他認為只是作為維權人士在分享經驗，並無不妥。

報導指，因為有許多台灣民眾前往中國工作或旅遊，因此台灣舉國對此案相當關注。台灣總統蔡英文呼籲中國讓李明哲安全返台，勿讓此案成兩岸發展關係的阻礙。