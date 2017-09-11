庭上「被認罪」 李明哲：我表示認罪和悔罪

2017-09-11 11:55

〔記者林良昇／綜合報導〕中國湖南省岳陽市中級人民法院今開庭審理李明哲案，依據公布的視訊內容，李明哲在庭上被訊問時，對於中國的指控沒有異議，並背稿式地多次強調他「惡意攻擊抹黑中國共產黨、中國現行制度、中國政府」，感謝中國執法部門的文明辦案，讓他得知過去的思想是錯誤的，表示認罪和悔罪。

李明哲在法庭上接受訊問，對於中國檢方的指控表示沒有異議，並表示執法機關有保障他的權益。

李明哲在庭上表示，他透過微博轉發另一名被告彭宇華的文章，彭就詢問他是否為台灣人，並給他QQ號碼，將他拉進群組，並在該群組的華南分群內組織公民學堂，撰寫惡意抹黑中國共產黨、中國政府、中國現行制度的資料的文章，意圖顛覆國家政權。

李明哲說，彭宇華要他在梅花公司負責教育的工作，並在華南群擔任管理員，成立公民學堂，不定期撰寫一些惡意抹黑中國共產黨、中國政府、中國政治制度的文章，並鼓吹在中國建立多黨制度，並以文字的形式進行演講、發表，並表示他曾在網路討論時說過：「我從來不覺得要排斥暴力革命，暴動遲早的。」

李明哲在庭上表示，他認識到自己的行為觸犯中華人民共和國法律，過去自己有「錯誤認識」，感謝執法單位的文明辦案，保障他的用藥權利，和他過去在台灣對中國有偏見的媒體報導的中國法治狀況有所不同，讓他對中國有認識。

李明哲說，看守所內有新聞、電視節目可以觀看，對於中國的現實狀況有介紹，也讓他認識到中國的發展，和他過去在台灣接受到的資訊不一樣，也讓他得知他過去的思想是錯誤的，讓他觸犯犯罪行為，「我表示認罪跟悔罪」。