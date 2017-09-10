「媒金分離」爭議源頭 NCC委員：立法院認為有必要

2017-09-10 17:26

〔記者譚偉晟／台北報導〕由國家通訊傳播委員會（NCC）所提出的「媒體壟斷防制與多元維護法」草案中，由於內有「媒金分離」與「回溯條款」的規範，因此引起不少爭議。對此NCC委員何吉森在參加台灣通訊協會舉辦的座談會中指出，媒多法中的「媒金分離」條款，是由於2013年立法院認為有必要而加入的規範，目前仍會就各界的意見進行討論。

何吉森指出，根據大法官釋字613號的解釋文內容「通訊傳播是形成公共意見之媒介與平台。憲法所保障的通訊傳播自由之意義，非僅止於消極防制國家公權力之侵害，尚得進一步積極立法，經由各種組織、程序與實體規範之設計加以防範，以確保社會多元意見得經由媒體之平台表達及散布，形成公共討論之自由領域。」，2013年立法院交通委員會審查行政院的「媒體壟斷防治與多元維護法」時，認為以在專法中進行規範之必要，因此才會有「媒金分離」的設計。

目前媒多法草案中的「媒金分離」條文內容，提到金融控股公司等相關金融行業之負責人、其捐助成立之財團法人或其受託人，不得以直接、間接持股或其他方式，控制無線電視、衛星電視新聞或財經頻道、總訂戶數百分之五以上的有線電視系統或多媒體內容傳輸平台等類型媒體的人事財務與業務，由於存在回溯條款，因此會對部分媒體產生衝擊。

何吉森認為，針對跨媒體和多重媒體所有權相關規範的主要問題，是在於「管理比例原則」和「必要性」兩個部分。對於「媒金分離」可能會阻礙產業發展、限制數位匯流，以及僅針對金融事業的規範，可能會有侵害憲法保障的營業自由、並且有違平等權等部分，目前仍會繼續進行討論，希望能有效避免金融集團挾帶資金優勢、造成媒體言論遭箝制的狀況發生。