羅智強臉書逾80萬讚 網友分析粉絲來源超級國際化

2017-09-10 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕前總統府副秘書長羅智強曾表示，若臉書粉絲專頁按讚人數破100萬，就會參選台北市長。目前他的臉書已累積將近83萬讚。網友卻驚奇發現，羅智強的按讚來源大約一半來自台灣，其他許多都是來自於南亞、東南亞等國家，甚至非洲多國也都貢獻數百到4000不等的讚，讓PTT鄉民笑稱幫羅智強按讚的可組成聯合國。

有鄉民發文表示，運用臉書粉絲來源分析網站，就能看到羅智強粉專按讚來源。資料顯示來自台灣的按讚數有43萬5736人，佔按讚人數53％。隨後是印尼的7萬8019與尼泊爾7萬3569人。接著孟加拉也有6萬3232人幫羅智強按讚、馬來西亞4萬5883、印度2萬3081、中國1萬3611、緬甸1萬931人。

不難發現，破萬人幫羅智強按讚的地區，多是位於東亞、東南亞與南亞。而1萬以下的按讚來源國，組成相當多元。例如非洲迦納4424人、獅子山共和國3132人、坦尚尼亞3103人。反而離台灣較近的香港、新加坡都僅有2千餘人，日本也只有501人按讚。

若交叉比對羅智強未來的選戰對手、現任台北市長柯文哲，其按讚來源雖然也來自全球各地，但173多萬按讚中，有160萬2523人來自台灣，佔總粉絲數的93％，比羅志強53％的台灣按讚數多出40％。

另外，柯文哲第2大按讚來源就是離台灣很近的香港2萬7839人，隨後是中國2萬1017、美國2萬682人，之後的粉絲來源地都是1萬以下，而鄰近國家如日本則有7849人幫柯P按讚、新加坡4090人。

鄉民後看到後議論紛紛，有人打趣地說，這代表羅智強得到全球認同，超級國際化；還有人笑稱羅智強已經成為「世界的小強」。一名網友則感到丈二金剛摸不著頭腦，疑惑羅智強的尼泊爾、孟加拉、印度、緬甸等地的粉絲，到底是從哪裡來的。

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