民進黨宜蘭縣長候選人難產 黨中央14日聽地方意見

2017-09-09 13:03

［記者林敬倫／宜蘭報導］民進黨宜蘭縣長候選人難產，縣黨部提前辦理的內部協商恐怕破局，因部分候選人認為，協商結果不具法源依據，故不願配合，黨中央將於14日至縣議會辦理座談會，聽取地方意見，民進黨宜蘭縣黨部主委林進財表示，協商還沒破局，將繼續進行，最慢年底一定會確定候選人是誰。

宜蘭縣長選情民進黨初選階段就相當熱鬧，立委陳歐珀、宜蘭市長江聰淵及冬山鄉長謝燦輝等人陸續宣布參選，體育署長林德福也有意參選，外界甚至盛傳，前中油董座陳金德要參選，不過在江聰淵開記者會表達如陳參選願退選後，陳已否認參選，相較於對手國民黨檯面上唯一參選人羅東鎮長林姿妙，綠營呈現諸侯們各立山頭的情況。

有鑑於此，民進黨部8月就提前啟動內部協商，卻因為有候選人擔心黨部協商沒有法源依據，正當性不足，遲遲不願配合，協商談不攏恐怕將破局，林進財還一度傳出因此要請假3個月；林進財強調，協商不會破局，黨部還在努力，14日中央黨部秘書長洪耀福及選對會召集人陳明文也會來到宜蘭縣議會，聽取地方對縣長選舉的看法與意見，帶回給黨中央當作後續運作的參考。

林進財指出，黨部如協調不成，24日全國黨代表大會通過縣長提名相關辦法後，就會有法源依據，這時要連任的縣市，黨就優先提名，黨主席有特定人選的縣市就直接辦理徵召，宜蘭縣的狀況應該會先進入「協調期」，協調不成才會進入初選民調，最慢年底一定會有候選人產出。