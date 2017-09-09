政院通過426億海巡造艦計畫 4千噸海巡艦明年招標

2017-09-09 11:13

〔記者羅添斌／台北報導〕資深政府官員今天指出，為了強化海巡執法能量，行政院已通過海巡署所提的「籌建海巡艦艇發展計畫」，總經費達到426億餘萬元，其中，4千噸級的海巡艦計畫列為最優先，將在明年進入招標作業，並委由國內船廠建造新艦。

官員說，新建4千噸海巡艦服役後，將超越海巡署現有的3千噸級海巡艦，成為我國最大型的海巡艦艇。

新任行政院長賴清德昨天召開行政院院會，將原本已送達立法院的107年度中央政府總預算案撤回，並將在今天進行調整討論後，預計在下週四的行政院院會中通過微調版的中央政府總預算案，再送立法院審議。

資深政府官員今天表示，海巡署所提的「籌建海巡艦艇發展計畫」，是落實蔡英文總統的重要政策，相關計畫及預算都已經核定，因此不會受到總預算微調的影響。

他指出，行政院所核定的「籌建海巡艦艇發展計畫」，全案總經費為426億0512萬3千元，自明年度起分10年度辦理，107年度也就是此計畫的第一個年度，編列金額為25億6270萬5千元，未來年度的經費需求則有400億4241萬8千元。

在個別海巡艦艇造艦上，資深政府官員說，4千噸級的海巡艦計畫，被列為第一優先進行，艦上未來將備配具有「野戰醫院」等級的完善醫療設施及醫護人員，將成為「海上的大型醫療船」，成為蔡政府鞏固南海、推動人道外交的具體措施。

根據行政院通過的「籌建海巡艦艇發展計畫」內容，4千噸級海巡艦，計畫建造4艘，經費合計117億4788萬5千元，並會提早在8個年度內全數完成；首艘艦將在明年度內就依據海軍4千噸級飛彈巡防艦的載台設計，並據此進行招標，首艘艦預估在109年即可下水。