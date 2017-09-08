為美艦泊台做準備？ 傳台海運補由我國廠商負責

美國在台協會（AIT）傳出與我民間廠商接洽，詢問軍艦在台海運補的金額，就運補內容可能是搭載300名官兵以上的提康德羅加級神盾巡洋艦，或者是伯克級神盾驅逐艦。圖為伯克級軍艦。（歐新社）

2017-09-08 11:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國參議院軍事委員會於6月底通過條款，同意美艦可定期停靠台灣適當港口。現在傳出美國在台協會（AIT）與我民間廠商接洽，詢問軍艦在台海運補的金額，並希望在9月底前拿到報價。可能在12月初就會與得標者簽約，並於2018年開始讓美艦在台海接受運補。

據《上報》報導，AIT向廠商溝通的內容，是提供美艦所需的淡水、食物和生活用品的運補，作業海域在高雄二港口到小琉球之間，軍艦屆時會下錨讓運補船隻作業，每次約需費時4小時左右。若這項運補合約能在2018年進行，這會是台美斷交將近40年以來，台灣民間廠商首次擔任美艦於台海內的運補。

報導中指出，AIT沒有說明接受運補的軍艦為何，但從每次運補物資5萬美元左右（約新台幣150萬元）來看，可能是搭載300名官兵以上的提康德羅加級神盾巡洋艦，或者是伯克級神盾驅逐艦。

有退役將領對此透露，海上運補之所以選擇該特定海域，主要是考量海流、海水深度與離岸距離不遠，讓萬噸以上的船隻適合在此下錨。退役將領分析，如果要在此處運補，美艦屆時或許是從台灣海峽、澎湖以東的航線行駛，此舉也許是為了反制中國軍艦和軍機繞行台灣的舉動。

退役將領認為，讓美艦在台灣海域運補，是一個好想法，因為沒有停靠台灣，就不會違反中美原則。而在高雄二港口與小琉球間海域，讓觀光船隻與路過客輪都可見到，無疑充滿著政治意義。