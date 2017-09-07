以人頭司機詐領公款 口湖前鄉長遭彈劾

2017-09-07 12:27

〔記者林良昇／台北報導〕雲林縣口湖鄉前鄉長蔡永常涉以人頭司機詐領公款，監察院今通過監委仉桂美、章仁香提出的彈劾案，彈劾蔡永常，全案移送公務員懲戒委員會審理；蔡永常已於去年6月自行請辭。

彈劾案文指出，蔡永常在2014年口湖鄉長任內，蔡永常女兒與當時的鄉公所司機，輪流開車搭載蔡永常跑行程，並與該名司機朋分薪資，至2014年年底，原司機打算離職，蔡永常女兒與鄉長室秘書共同謀議使用人頭司機虛設相關職務資料，以繼續替其開車並領取該份薪資。

彈劾案文指出，該謀議經蔡永常同意，鄉公所主秘確認後，交代不知情的口湖鄉公所行政室員工辦理核發司機薪資事宜，經不知情的行政室主任、主計室主任、人事室主任、財政課長劾章，最後經主秘核章，並蓋用「口湖鄉鄉長蔡永常（甲）」章而代為決行。直至法務部調查局雲林縣調查站接獲檢舉才東窗事發。

監委表示，蔡永常身為口湖鄉鄉長，理應檢據辦理核銷程序，竟不思以身作則，不實核銷公款，守法觀念淡薄，除觸犯刑法外，並有違公務員服務法「公務員應誠實清廉謹慎、不得假藉權力以圖本身或他人利益」等規定，嚴重戕害公務人員廉潔形象，為整飭官箴，並杜絕僥倖，監察院認其應有予以懲戒必要。

蔡永常自2010年3月1日初任雲林縣口湖鄉第16屆鄉長，並於2014年12月25日連任，在涉詐領公款案一審遭判7年後，已於2016年6月自行請辭。