小英、賴神有瑜亮情節？ 蔡其昌：就是個性不合

總統蔡英文（中）與準行政院長賴清德（右）有無瑜亮情結，立法院副院長蔡其昌認為，兩人只是個性不合。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-09-07 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕台南市長賴清德明天接任行政院長，不過外界認為和總統蔡英文有瑜亮情結，兩人在會議時甚至還曾傳拍桌，對此立法院副院長蔡其昌表示，賴清德看似很殺卻有溫暖一面，兩人問題不像外界所講，純粹就是個性不合，個性不一樣那種不合。

蔡其昌今天上《蔻蔻早餐》接受專訪，他分析蔡英文屬於柔軟一點的政治人物，會講一些她自己覺得好笑的笑話，賴清德則是四四方方、剛剛硬硬，這沒有好壞，他也用麻辣鍋比喻，有人喜歡有人不喜歡，兩人合作沒什麼問題。

蔡其昌認為，台灣的雙首長制是很奇怪的體制，因此最重要的是找到府院之間的磨合方法，例如哪些事情行政院決定就好，哪些要徵詢總統府的意見，這是中華民國在雙首長制下需面對的問題。

另外蔡其昌提到，賴清德入閣後，肯定會處理一例一休，未來的修法方向是希望在保障勞工權益下，給企業更多彈性。他也強調，勞動部長林美珠過去沒有說絕對不修，是希望多觀察企業的反應，立法院立委在各種場合都會聽到中小企業的聲音、勞工反映希望多賺錢等聲音，因此立法院比行政院更早、更積極的提出修法。