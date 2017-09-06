林全卸任前 苗栗大埔張藥房都計案昨通過

2017-09-06 16:36

〔記者彭健禮／苗栗報導〕行政院長林全將於明天卸任，他當初承諾的苗栗大埔張藥房「原地重建」，經內政部都市計畫委員會（簡稱都委會）於昨天審議通過，張藥房原址用地，由道路用地變更為建築用地；張藥房老闆張森文遺孀彭秀春說，很感謝林全院長的積極協助，也為林全的去職感到不捨。

苗栗縣政府在前縣長劉政鴻主政期間，於98年辦理新竹科學園區竹南基地開發案（又稱大埔開發案），強拆張藥房等4戶，引發爭議。林全於去年8月間，出席「社會各領域團體座談對話」，面對受邀參與的彭秀春的懇求，承諾原地重建。

內政部也就張藥房案成立專案小組，釐清相關法令，並與張藥房等戶進行協商；內政部長葉俊榮和彭秀春等人，今年5月在內政部簽訂和解書草本，彭秀春等撤回本案在法院的訴訟，張藥房原地歸還、重建。

內政部城鄉發展分署於8月9日，將計畫書圖送縣府，縣府於16日召開第270次縣都委會審議通過，29日縣府將計畫書圖報內政部都委會；內政部都委會昨天審議通過。

張藥房原址面積23平方公尺（約6.9坪）

縣府表示，待縣府地政處完成後續土地返還作業，彭秀春可依法申請重建，張藥房原址面積為23平方公尺（約6.9坪）。

縣府指出，內政部都委會對於張藥房重建後的路口交通安全，也十分審慎。要求張藥房原址旁仁愛路限速30公里；未來仁愛路西行禁止右轉公義路、公義路南向禁止左轉仁愛路；若有需改進，也請交通道管機關依流程自行辦理相關交通管理措施。