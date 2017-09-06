林全坐五分車畢業旅行 大讚有特色

行政院長林全（中）在嘉義縣長張花冠（右二）等人陪同下搭乘五分車。（記者蔡宗勳攝）

2017-09-06 13:54

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕行政院長任期倒數計時的閣揆林全，今天中午視察嘉義縣蒜頭糖廠五分車延駛計畫，林雖強調基於責任政治，不宜再允諾任何補助，但描繪五分車的前景，強調只要做好完善規劃，國人就會選擇嘉義縣的五分車慢遊旅程，不見得要到日本、韓國旅行。

嘉義縣政府積極爭取蒜頭糖廠五分車延駛，規劃第1期路線延長至高鐵嘉義站，延駛距離1.4公里，目前有兩個方案評比中，第1.5期則從蒜糖延長至故宮南院，延駛距離為0.8公里，兩者預估經費1.6億元，方向原則已大致確立，將由經濟部籌資，交通部協助完成。

閣揆林全這次嘉義縣之行，早在上個月就已決定，結果成了其畢旅，又巧合是坐五分車，別有一番意境。

林全表示，光從台灣速度最快的高鐵轉乘慢到不行的五分車，天壤之別的組合本身就很有賣點，他現在就想像五分車延駛之後，找個時間從家裡搭捷運轉高鐵南下嘉義，再轉五分車漫遊，中間小站可以下來休憩，和嘉義友人聊天吃個飯，玩到傍晚抵達南宮南院，找個不太貴的飯店住一晚，隔天再去南院好好看展覽。

林全強調，交通只是一個便利工具，不管是快速便捷或具獨有特色都一樣，嘉義縣得天獨厚擁有高鐵銜接五分車的條件，只要好好規劃沿途特色，一定可以吸引許多像他一樣喜歡深度之旅的遊客，一路舒服暢遊。