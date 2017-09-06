李孟諺代理南市長獲肯定 藍營質疑非賴第一人選

2017-09-06 13:30

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市代理市長將由市府秘書長李孟諺出任，台南市議會各黨團今天均給予高度肯定及好評，認為李是適合的人選，未來府會關係也將漸入佳境。不過，國民黨團書記長王家貞認為，李出線是民進黨派系妥協的考量，賴清德的第一人選，絕非李孟諺。

王家貞表示，民進黨現在新潮流系獨大，小英考量新系已經很大了，如再由賴清德欽點，如何安心？這是小英和賴清德，以及民進黨派系妥協的結果。

但王家貞也肯定李孟諺個人的修養，她說，李對議會及議員長年以來都十分客氣、斯文又有禮貌，對改善府會關係是一大助益，任何人出任代理市長都不會比賴清德更糟、更霸道。此外，此一安排也有小英考量修補台南的府會關係，以利於選情。

國民黨議員洪玉鳳、蔡育輝也大力肯定李孟諺，認為其身段柔軟，願意溝通又真誠，有利化解府會及黨派緊張對立的關係。

民進黨團總召李退之表示，李雖是專業官僚出身，但他在北部及台南的歷練，加上身段及姿態溫和，注重溝通，議員及地方反映意見，他都十分重視，也會追蹤。而且李具有執行力及政策協調能力，意志也很堅定，能貫策執行政策，可說外圓內方、剛柔並濟，代理市長非常適當，各方也都能接受。

無盟總召郭秀珠則指出，李是水利專家，治水有功，現在麻豆都不再淹水了，地方給了高度肯定，而且他溫和，有溝通能力，可以預見未來府會係會愈來愈好。