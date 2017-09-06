美學者：美不會拿台灣當朝鮮半島談判籌碼

2017-09-06 07:16

〔駐美特派員曹郁芬／華府五日報導〕華府「戰略暨國際研究中心」副總裁葛林今天表示，如果美國以台灣或南韓為籌碼和中國就北韓議題進行交易，會是一個重大的戰略錯誤。

歐巴馬政府時代的國防部前亞太副助理部長鄧志強也表示，目前沒有跡象顯示美國會以台灣作為和中國在朝鮮半島談判的籌碼。美中現在談判的是新的聯合國安理會決議案，看不出會涉及台灣。

「戰略暨國際研究中心」今天舉行美韓同盟關係的研討會。葛林在接受媒體訪問時表示，如果美方拿最重要的盟邦和夥伴關係當談判籌碼，等於是把自己有利的條件讓出，是對中國示弱，他不認為美國會因此得到一個好的交易。此外，北韓對任何達成的交易都可能作弊，如果美國犧牲了盟邦達成交易，再有北韓危機發生，美國相對處於弱勢了。雖然有些謠言暗示白宮可能跟中國進行大交易，他不認為這是事實。

葛林表示，美國總統川普若十一月訪中，雙方有可能達成建設性對話，但川普在行前應強力表明美國無意從亞洲撤退，事實上，川普撤出跨太平洋夥伴協定與美韓自由貿易協定削弱了他在川習會中的談判地位。哈德森中心的中國專家白邦瑞則表示，中國的經濟即將超越美國，這是冷戰時期蘇聯從未達到的階段，美國的大戰略已經改變，任何一位美國總統都必須正視這個事實。

白邦瑞說，美日韓的關係需要有新架構，共享淨評估的結果，並針對軍事平衡重新考慮日韓的軍事能力，強化這個三邊關係可能傷害美中關係，美要考慮如何管理，但中國崛起帶來的戰略挑戰沒有美國總統可以忽視。