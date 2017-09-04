落款未見職銜 賴清德推薦文留伏筆

賴清德推薦林德宇選市議員，文宣不見其職銜，地方臆測預留伏筆。（記者黃鐘山攝）

2017-09-04 16:03

〔記者黃鐘山／台中報導〕台南市長賴清德組閣消息傳的沸沸揚揚之際，他親筆推薦前彰化縣政府新聞處長林德宇參選大里、霧峰區市議員的扇子，卻不見「台南市長」的職銜。賴市長一反常態的舉措，當時很多人就臆測，是為未來的政治情勢發展預留伏筆。

這面印有賴清德半身照的扇子，是甫宣布投入大里、霧峰區市議員選舉的林德宇所製作，打著「賴清德唯一推薦」，強調林德宇是經驗值、CP值「最高新人」。其中更巧妙利用兩人的名子「清德德宇」做組合，加深「清德挺德宇」的印象。

林德宇說，賴清德是他很敬重的政治前輩，以前在彰化、屏東縣府擔任新聞處長及機要祕書時，常有機會和賴市長互動學習。人才必當為國家社會所用，相信賴市長不管在何種職務崗位上，都是台灣重要的資產。

但眼尖的民眾發現，這面扇子有賴清德親筆推薦，卻不見「台南市長」的職銜，這其中是否意味著賴清德隨時將高升、職務異動，留下無限想像，也成為地方人士茶餘飯後討論的熱門話題。

綠營人士說，賴市長的市政成績優異，確實掌握民心脈動，是第一名的市長。臨危受命組閣，相信一定會衝出一番新氣象；而林德宇雖是新人，但選舉打起來很有節奏，主打賴清德推薦，卻預留伏筆，增加討論度，知名度迅速擴散。