獨家》行政院三長堅辭 賴清德週五交接上任

新閣揆將由賴清德出任，以因應明年具有「期中考試」意義的地方大選。（資料照，記者洪瑞琴攝）

2017-09-04 11:24

〔記者鄒景雯／台北報導〕行政院長林全今天召集跨部會的「稅改會議」後，自認完成階段性任務，他決定在週二（5日）向蔡英文總統請辭。由於其去意甚堅，新閣揆將由賴清德出任。以因應明年具有「期中考試」意義的地方大選。

由於立法院新會期將在22日開議，新任閣揆最遲15天內要向國會報告，因此林全與賴清德的交接將在週五（8日）進行。

經濟部長確定由沈榮津真除

據了解，副院長林錫耀與秘書長陳美伶都將一同離開現職，由賴清德另外徵詢適當人選出任。林錫耀希望能夠休息，陳美伶則另有任用。此外，備受矚目的財經部會，包括國發會主委、經濟部長、財政部長，暫時沒有異動安排。經濟部長確定將由沈榮津真除。

林全去年520接掌閣揆，答應「暫時幫忙」，成為蔡英文政府的首任行政院長。在近一年四個月的任期中，歷經一例一休、年金改革、前瞻基礎建設等政策推動，最後提出外界普遍反應正面的稅改方案。儘管自上任後有關「老男藍」的攻擊不斷，但林全自認這段期間對於國家政務無不戮力以赴，問心無愧，堅持此時是他離開行政院的最佳句點。

行政院今天上午的會議主要是聽取財政部長許虞哲的簡報，林全親自整合各部會對稅改的各種意見與建議，行政院在中午12點半召開記者會說明內容，並已將稅改方案列為立法院新會期的優先法案，拚年底前完成修法。這部分的工作將由新任閣揆賴清德接棒進行。

賴清德的出線，毫不令人意外，蔡英文與賴清德的組合，象徵民進黨已經完成「強強」整合，將全力對外競爭與衝刺。