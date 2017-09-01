世大運帶動民調趁機跟綠營談合作？ 柯：短期行情

2017-09-01 12:44

〔記者沈佩瑤／台北報導〕世大運30日落幕，各界普遍給予好評，台北市長柯文哲民調也跟著水漲船高，滿意突破七成。柯文哲今表示，台灣過去很長一段時間是國際孤兒，難得有機會在國際上被看見，但他認為現在的民調叫做「短期行情」，應該一個月後再做民調比較有意義。至於是否藉機和民進黨談合作，他直言現在還太早！

柯文哲上午出席台北3C大展開幕記者會，現場冠蓋雲集，包含行政院發言人徐國勇、民進黨副秘書長卓榮泰等人皆蒞臨。

柯文哲會後接受媒體聯訪時，現場媒體詢問本次世大運表演獲好評，柯自己怎麼看？柯文哲說，台灣很長時間是國際孤兒，難得有個機會可以在國際上被看到，對台灣人來說當然會覺得很興奮，加上整個過程天時地利人和，「也沒有颱風，也沒有強降雨，比颱風更可怕的是強降雨。」

對於自己大幅提升的民調，柯直言這叫「短期行情」，應該一個月做民調才有意義，現在做沒有意義，並稱，還有很多可以做得更好，所以還是會檢討。

媒體又問，民調顯示三成八民眾認為民進黨應該和他合作，卓榮泰就坐在台下，會不會藉機談一下？柯回說，現在離選舉還遠，講這些都沒有意義，他推測民進黨攤牌應該是明年二月後的事，「對民進黨來講，合不合作主動權在他（民進黨），何必這麼早攤牌。」

媒體追問，民調這麼高，民進黨中會是對手？柯反問「你想想看，2013年9月，你知道我在哪嗎？」（當時仍為醫生），隨即強調世事難料，每天把自己該做做的工作做好就好，不要想這麼多。

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