反駁不被信任說法 紅十字會發出4點聲明

2017-09-01 09:59

〔記者譚偉晟／台北報導〕由於遭受多家媒體報導已經不受民眾信任，且缺乏募款能力，中華民國紅十字會發出4點聲明，強調儘管捐款減少是事實，但仍在最大運用可能下，妥善使用民眾捐款在救助活動上，對於有媒體藉此引申為民眾不信任的說法，表示相當遺憾，並發出4點聲明回應。

紅十字會指出，中華民國紅十字會法於去年7月27日廢止，致該會無法源依據，不能主動對外緊急募款，但並非如媒體所說，實施紅十字會法長達62年的中華民國紅十字會遭到廢止。誠如國際法學者宋承恩教授接受德國之聲專訪所說，當初倡導的「人道救助」、「戰場傷患後送」與「一視同仁、不分國籍」的精神，不容懷疑，在廢除專法之後，未來台灣在國際救援的參與上，可能會出現某種空缺，這次的九寨溝地震，不難看出兩岸的僵局下，台灣對於捐款呈現保留態度。

聲明中強調，捐款雖然減少，但面對人道事務仍全力以赴。今年以來，先後針對菲律賓馬尼拉貧民窟大火、孟加拉緬甸難民、非洲乾旱饑荒、日本九州北部水災、四川九寨溝地震及美國哈維颶風6項議題捐款賑濟，完全秉持國際紅十字與紅新月運動：人道、公正、中立、獨立、志願服務、統一及普遍7項基本原則行事，以人道為優先，政治因素從未列入考量。

紅十字會表示，於汶川地震及東日本大地震分別募得款項，含利息為新台幣16億5420萬5120元（已結案），及25億7778萬324元（截至2017.8.30），執行期間雙方紅十字會皆簽署「合作備忘錄」，確認捐款使用項目及金額，並循序執行賑濟計畫；並強調該會專案及年度財務，均依照「社會團體財務處理辦法」規定，函送主管機關備查；衛生福利部近年亦每年指派會計師事務所，對各大型公益團體「核准勸募活動募得財物數額、使用情形及流向查核」，所有財務透明，經得起外界考驗。

針對汶川大地震捐款部分，紅十字會說明，曾數度派員至災區會勘協調，選定四川、陝西、甘肅3省非明星災區為援建重點，積極於偏遠鄉鎮投入重建。截至2011年6月20日，總計援建45所學校（含雅安地震重建2所）、43所衛生院及1間殘疾人康復中心共89項硬體工程，幫助150萬居民及3萬2648名學生。

對媒體報導民眾不相信紅十字會或不信任中國紅十字會，紅十字會「深表遺憾與痛心」。