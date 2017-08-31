聯合國大會9月中召開 李應元將赴美宣傳入聯

2017-08-31 16:20

〔記者彭琬馨／台北報導〕今年聯合國大會將於9月12日至25日舉行，我國雖規劃不請友邦提案，但在宣傳入聯上將有突破性做法。據悉，因大會主題與環境永續發展相關，外交部規劃由環保署長李應元赴美，屆時將於紐約重要地點舉辦發布會，向全世界說明台灣不該被遺漏在聯合國體系之外；據了解，外交部明也將發布一支短片，呈現台灣在環境永續上所做的努力。

聯合國大會開會在即，我國今年依循去年模式不請友邦提案，此作法讓多數執政黨立委深感不滿，認為今年已經不是總統蔡英文上任的第一年，「沒必要那麼低調」，外交部也不該因忌諱中國反應，永遠在考慮時間點，應再更積極的有所作為。

今年大會主題與環境永續發展相關，除按往例薦請友邦協助致函聯合國秘書處，同時也規劃請友邦在大會中發聲；消息人士透露，今年推動方式將比以往更多元，規劃由李應元在紐約重要地點，以類似發布會形式，舉辦台灣入聯活動的相關說明，因「官方參與層次有所突破」，對美方容許程度來說是非常大的進展，外交部不希望有任何差錯，相關安排低調進行，外交部明也將發布宣傳短片說明。

此外，在美僑胞將發起遊行，據了解，立法院將派出代表參與遊行，希望傳遞台灣身為地球村一份子，希望加入聯合國的心聲。